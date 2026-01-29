(ANSA) – NAPOLI, 29 GEN – Le tensioni dell’era De Luca tra Regione Campania e Comune di Napoli sono definitivamente archiviate: a sancire il cambio di passo è una sorta di "patto" per il capoluogo, approvato oggi dalla Giunta di palazzo Santa Lucia. Lo schema di protocollo d’intesa prevede un programma integrato di interventi strategici per la città di Napoli, in vari campi: politiche abitative, potenziamento del trasporto pubblico, tutela dell’ambiente, efficientamento energetico e consolidamento statico di edifici pubblici, miglioramento dei servizi digitali del territorio. "La collaborazione istituzionale – commenta il governatore Roberto Fico – è la strada maestra per progettare e mettere in campo le misure necessarie per far crescere i nostri territori e rispondere alle esigenze dei cittadini. Napoli vive un momento di grande vivacità in diversi ambiti e come Regione intendiamo sostenere la città nell’affrontare le sfide attuali e future". "Prima delle elezioni regionali – ricorda il sindaco Gaetano Manfredi – abbiamo analizzato e poi individuato pubblicamente una serie di priorità su cui potesse e dovesse essere avviata una collaborazione fattiva e concreta tra Comune e Regione. Politiche abitative, rete dei trasporti, stadio Maradona e efficientamento energetico rappresentano le prime sfide da affrontare insieme alla Regione. Ho sempre creduto e praticato il modello della collaborazione istituzionale a tutti i livello, ora ci sono le condizioni per assicurarla nell’interesse esclusivo dei cittadini napoletani e campani". (ANSA).