(ANSA) – TORINO, 29 GEN – Restano tre i cortei che sabato prossimo partiranno a Torino per la manifestazione nazionale indetta contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, avvenuto lo scorso 18 dicembre, e contro il governo Meloni. Ma cambia la piazza in cui si uniranno per ripartire tutti uniti: non più piazza Castello, ma piazza Vittorio Veneto, sempre in centro città. Lo hanno annunciato gli organizzatori, durante una conferenza che si è tenuta davanti a Palazzo Nuovo occupato, spiegando che al momento sono oltre 200 le realtà che hanno aderito alla piattaforma lanciata il 17 gennaio dall’assemblea nazionale, "dalle bocciofile ai centri sociali, dai circoli ai comitati". I pre-concentramenti delle 14.30 restano confermati alle stazioni ferroviarie di Porta Nuova e Porta Susa e a Palazzo Nuovo, sede delle facoltà umanistiche. I tre cortei confluiranno poi in piazza Vittorio Veneto, e non più in piazza Castello come inizialmente previsto, per ripartire quindi in un unico serpentone. "Non sappiamo ancora con esattezza quali saranno i percorsi, perché abbiamo bisogno di un po’ di tempo per definire alcuni dettagli tecnici – ha spiegato Michele, portavoce di Askatasuna -. Sicuramente il corteo passerà nelle prossimità del quartiere Vanchiglia e del centro sociale, per poi concludersi in Regio Parco, dove saranno presenti i pullman per chi arriva da fuori". (ANSA).