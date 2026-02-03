(ANSA) – ROMA, 03 FEB – Fiocchi a quote basse al Nord, 20°C al Sud e piogge persistenti specie sul versante Tirrenico e Isole Maggiori. Colpa del vento caldo e umido di Scirocco che soffia da Sud-Est. Già dalla dalla tarda mattinata di oggi le temperature inizieranno a salire mente piogge diffuse sono previste in Pianura Padana centro-orientale, Sardegna e sul versante tirrenico, dalla Toscana al Lazio. E’ quanto conferma Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, che annuncia anche i rovesci a tratti intensi sulle regioni tirreniche e in Friuli Venezia Giulia. "La neve – aggiunge – cadrà sul settentrione mediamente oltre i 500-800 metri sulle Alpi e sulle Prealpi, con quota in aumento nel corso della giornata. Inoltre, in corrispondenza di aria fredda più pesante intrappolata al suolo imbiancherà gran parte della pianura piemontese. Domani il maltempo colpirà nuovamente il Nord-Est con fenomeni persistenti e forti sulle regioni centrali tirreniche e nuovamente sulla Sardegna. Dopo una breve tregua attesa per giovedì per venerdì 6 febbraio è in arrivo una nuova perturbazione sull’Italia con pioggia a Milano e un neve a Cortina. Il maltempo colpirà soprattutto il Basso Tirreno, dalla Campania alla Calabria. Anche il weekend vedrà un fronte atlantico con piogge lungo il versante tirrenico e sulle Isole Maggiori. Nel dettaglio: – Martedì 3. Al Nord: pioggia e neve verso il Nordest. Al Centro: piogge forti in Toscana, Umbria e Lazio. Al Sud: maltempo in Sardegna. – Mercoledì 4. Al Nord: piogge, più diffuse su Lombardia e Nord Est. Al Centro: piogge e rovesci diffusi. Al Sud: instabile, alto rischio temporali. – Giovedì 5. Al Nord: irregolarmente nuvoloso, peggiora in serata. Al Centro: irregolarmente nuvoloso, peggiora in serata. Al Sud: instabile. – Tendenza: nuovo vortice con forte maltempo da venerdì e nel weekend. (ANSA).