(ANSA) – MOSCA, 05 FEB – "Qualcuno dubita che la Russia sia colpevole sempre e in tutto?". Così l’ambasciata russa in Italia risponde al ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ieri aveva denunciato una serie di cyberattacchi di matrice russa contro sedi diplomatiche e alberghi a Cortina. Qualcuno, scrive l’ambasciata sul suo canale Telegram, dubita che la Russia sia colpevole anche "dello scioglimento dei ghiacciai sulle Alpi italiane, del maltempo in Sicilia, delle malattie dei pini romani, del calo di pesci spada nelle acque nostrane del Mediterraneo, nonché delle zanzare italiane incattivite…? Come tireremmo avanti se la Russia non esistesse?". (ANSA).