(ANSA) – UDINE, 05 FEB – E’ morto in nottata in ospedale il giovane travolto da una valanga nel tardo pomeriggio di ieri, a Tarvisio (Udine). La vittima era del posto, aveva 33 anni ed era un maestro di snowboard molto noto, grande conoscitore della zona. I soccorritori lo avevano estratto con difficoltà dalla neve che lo aveva travolto tentando vanamente a lungo di rianimarlo. Poi via terra era stato portato dai tecnici del Cnsas e dai militari della Guardia di Finanza fino a un’ambulanza che lo aveva trasferito in ospedale. E’ morto poco dopo il ricovero. (ANSA).