(ANSA) – TORINO, 06 FEB – Nella circolare dell’assessorato alla Sanità vengono riportate parole della Corte costituzionale sul fine vita: "Il diritto della persona di ottenere dalle aziende del Servizio sanitario regionale il farmaco, i dispositivi eventualmente occorrenti all’autosomministrazione, nonché l’assistenza sanitaria anche durante l’esecuzione della procedura", ribadendo che "tali principi dovranno essere aggiornati alla luce di eventuali future pronunce della Corte costituzionale o interventi del legislatore nazionale". È stato trasmesso anche una sorta di vademecum di quattro pagine su come procedere. Entro 48 ore dall’arrivo della richiesta da parte del paziente deve essere convocata la commissione di valutazione e deve essere coinvolto il comitato etico territoriale. Esaminati i requisiti sostanziali previsti dalla normativa, la commissione invierà una relazione al comitato etico. L’Asl dovrà comunicare al paziente l’esito delle valutazioni e, se la domanda risulterà accolta, passare il caso all’équipe responsabile della procedura che dovrà "tempestivamente perseguire nel suo intento". Due medici, tra cui un esperto in cure palliative, due infermieri e, eventualmente, uno psicologo comporranno il team medico responsabile del suicidio assistito. (ANSA).