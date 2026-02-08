(ANSA) – ROMA, 08 FEB – "È ripartita la litania di Fratelli d’Italia per distrarre l’opinione pubblica coi tanti media controllati: Conte condanni le violenze a Milano. Non abbiamo bisogno di ipocriti maestri. Noi condanniamo le violenze e i disordini sempre, da Torino a Milano, gli aggressori di ogni colore politico, anarchici, antagonisti, estremisti di sinistra ma anche i vostri amichetti nostalgici che assaltavano le sedi sindacali, quelle dei vostri alleati con le mani sporche di sangue che fanno genocidi mentre state muti come pesciolini in un acquario". Lo scrive il presidente del M5S Giuseppe Conte sui suoi social. "Basta distrazioni di massa, – il titolo del post – siete al governo: Meloni parlaci del boom di cassa integrazione e del flop sicurezza". "Diteci piuttosto – prosegue Conte – come mai dall’opposizione a ogni disordine chiedevate le dimissioni dei ministri e ora che ci siete voi al Governo le falle su sicurezza e ordine pubblico non vi riguardano. Din don, vi ricordo che siete al Governo. Chiedo io a te, Presidente Meloni: niente da dire sui dati riportati oggi sul Sole 24 Ore? Scoppiano le ore di cassa integrazione straordinaria, campanello di allarme di una crisi che può diventare irreversibile. I lavoratori perdono in media 6mila euro di stipendio netto: Lombardia, Piemonte e Veneto guidano la classifica con milioni di ore senza lavoro per un esercito di cassintegrati". "Vogliamo sentire la tua voce su questo, Presidente", conclude. (ANSA).