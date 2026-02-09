(ANSA) – ROMA, 09 FEB – Raid al liceo scientifico Righi al centro di Roma. L’allarme è scattato stamattina alle 8 al suono della campanella. Scaricati gli estintori, danneggiati arredi, porte e vetri di alcune aule ed effettuate alcune scritte tra cui una sul muro esterno "Righi Fascista la scuola é nostra" accompagnata da una svastica. Mentre nei piani interni ‘Autonomia Contropotere’ e ‘Contro Potere’. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di via Veneto e della Sezione Rilievi Tecnico scientifici del Nucleo Investigativo di via In Selci che indagano. Ammontano ad almeno 10mila euro i danni nel liceo romano reso inagibile per lo svolgimento delle lezioni. La conta dei danni è stata fatta dal delegato all’edilizia scolastica della Città metropolitana di Roma Daniele Parrucci che esprime ferma condanna. Le lezioni e gli incontri pomeridiani previsti sono stati sospesi. "È molto chiaro chi sta dietro a questo ennesimo attacco, parliamo dei fascisti che schedano i prof e che attaccano le scuole sfruttando il revisionismo sulle foibe, gli stessi che hanno attaccato l’occupazione dello stesso istituto lo scorso novembre, legittimati dal governo Meloni che sta bersagliando questa scuola contro le lotte degli studenti. Fuori i fascisti dalle scuole!", commentano gli studenti di Osa. Per Giovanni Barbera di Rifondazione Comunista, "il raid notturno al liceo Righi di Roma non è un episodio di vandalismo isolato, ma un salto di qualità inquietante che ricalca le più oscure logiche squadriste". (ANSA).