(ANSA) – GENOVA, 12 FEB – Stop ai cantieri autostradali in Liguria durante i ponti di primavera e le festività pasquali. È la novità emersa al termine della riunione odierna del tavolo tecnico convocato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con i concessionari autostradali, Regione Liguria, Anci Liguria e Anas. "Da diversi anni non vedevamo una programmazione di alleggerimento così significativa per i ponti primaverili e le festività pasquali, con la nostra rete autostradale sostanzialmente libera da cantieri, soprattutto lungo le riviere da ponente a levante, sia nelle tratte Aspi che in quelle di Concessioni del Tirreno", interviene l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone. "Anche per il Festival di Sanremo – prosegue – Autofiori garantirà piena viabilità tra Savona e Arma di Taggia, fatta eccezione per i due scambi di carreggiata inamovibili tra Savona e Spotorno (adeguamento galleria Fornaci), e tra Finale Ligure e Pietra ligure (adeguamento galleria Montegrosso) che si concluderanno definitivamente entro il primo aprile, quando su tutte le tratte assisteremo ad un ulteriore progressivo alleggerimento delle lavorazioni che ci accompagnerà fino all’estate". Per quanto riguarda il nodo di Busalla sulla A7 Genova-Milano "la concessionaria Aspi ha avanzato una proposta – spiega l’assessore – che consentirebbe di anticipare addirittura di un anno il completamento dei lavori: la valuteremo nel dettaglio con gli enti locali interessati al tavolo specifico che convocheremo nelle prossime ore, anche rispetto alle richieste avanzate dal territorio". Verranno comunque sempre garantite due corsie per senso di marcia sulla A26 fino a giugno, quando inizierà una serie di smontaggi significativi per traguardare la restituzione della viabilità sulle tre corsie autostradali. Sulla A12 inoltre entro fine mese saranno completati i lavori sul casello di Ceparana che diventerà definitivo con la possibilità di transito sulle rampe con tutti i sistemi di pagamento. Entro fine marzo si concluderà anche l’intervento sull’interconnessione A12-A15 che ha visto un investimento da 40 milioni per garantire un miglioramento della viabilità. (ANSA).