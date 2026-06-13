In Duomo l’ordinazione di sei nuovi sacerdoti. Il cardinale Cantoni: “Impegnate tutto voi stessi”

Rito di ordinazione questa mattina in Duomo, presieduto dal vescovo di Como, il cardinale Oscar Cantoni, per sei nuovi sacerdoti. Tre appartengono al clero diocesano e tre ai Chierici Regolari Somaschi. Per tutti e sei la loro prima messa sarà domenica mattina. Nel dettaglio, i tre sacerdoti della diocesi di Como celebreranno la Santa Messa alle 10.30 nelle rispettive comunità di origine. Quindi don Giovanni Ballerini a Olgiate Comasco, nella chiesa dei Santi Ippolito e Cassiano, don Daniel Degli Esposti a Lomazzo, nella chiesa di San Vito, e don Carlo Tettamanti a Civello, nella chiesa dei Santi Cosma e Damiano. I tre sacerdoti somaschi, invece, celebreranno insieme la prima messa al Santuario del Santissimo Crocifisso di Como, alle 10.

Il rito di ordinazione in Duomo a Como di sei nuovi sacerdoti

L’ordinazione di sei nuovi sacerdoti, il vescovo di Como: “Siate una presenza amica verso tutti“

“Tutti siamo coinvolti per comprendere a fondo quali doni il Signore ancora ci riserva, impegnati in prima persona a incarnare ciò che ascoltiamo e a riconoscere e sostenere la missione particolare a cui il Signore destina questi nostri fratelli”. Comincia così l’omelia del cardinale Cantoni, che prosegue: “Essi si dedicheranno al servizio della nostra Chiesa comense, ma anche al bene di tutta la Chiesa, specialmente dei poveri e dei bisognosi, degli orfani e delle persone ferite“.

“Le vostre giovani vite – dice il vescovo rivolgendosi ai sei nuovi sacerdoti – siano innestate nella stessa missione giubilare di Gesù, che Egli ha trasmesso alla sua Chiesa”. Poi l’invito a “essere una presenza amica verso tutti, vicini a chi è scoraggiato, a chi vive particolari ferite dello spirito e a promuovere iniziative di bene, anche davanti a chi le rifiuta”. “Non dimentichiamo – sottolinea il cardinale Cantoni – che solo la gioia di preti felici, di famiglie, capaci di testimoniare la bellezza della fedeltà, di Comunità parrocchiali, che sanno tessere e coltivare relazioni gioiose e accoglienti, sono la vera calamita per nuove vocazioni”.

“Siate disposti a donarvi con totale dedizione a Cristo e ai fratelli, offrendo, a imitazione di Gesù, il vostro corpo, quindi la vostra libertà, nonostante fatiche e incomprensioni. Impegnate tutto voi stessi – conclude il vescovo di Como – compresa la volontà, l’intelligenza e il cuore, insegnando così, con la vostra vita, che essa raggiunge la sua pienezza solo quando è donata“.

Infine, il vescovo ha ripreso l’augurio che papa Leone ha espresso nei giorni scorsi a Madrid. “I presbiteri trovino nel vescovo non solo una autorità riconosciuta, ma un padre che li accompagna. E negli altri sacerdoti, veri fratelli, con cui condividere le fatiche e le gioie di questa peregrinazione di incontri in cui tutti cerchiamo Cristo”.

La celebrazione presieduta dal vescovo di Como, il cardinale Oscar Cantoni

Diocesi di Como, le destinazioni dei tre nuovi sacerdoti

Lascia Olgiate Comasco don Giovanni Ballerini, vicario parrocchiale delle parrocchie della comunità pastorale di Breccia e Prestino, costituita dalle parrocchie di S. Cassiano (Breccia) e dei Santi Felice e Francesco d’Assisi (Prestino). Il parroco è don Rossano Quercini.

Da Lomazzo don Daniel Degli Esposti diventa vicario parrocchiale della parrocchia dei santi Vito e Modesto a Cermenate, dove il parroco è Luciano Larghi. Infine, don Carlo Tettamanti – che arriva da Civello – è vicario parrocchiale delle parrocchie della comunità pastorale di Albate e Muggiò, costituita dalle parrocchie di S. Maria Regina (Muggiò) e di S. Antonino (Albate), a Como. Il parroco è don Giovanni Corradini.