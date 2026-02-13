(ANSA) – MILANO, 13 FEB – Il rapper Emilio Finizio, in arte Malacarne, 44 anni, è stato arrestato ieri dalla Polizia per spaccio di droga a Milano. L’uomo, originario di Sassuolo, (Modena) è stato notato mentre in viale Monza attendeva qualcuno. Poco dopo è arrivata una persona e insieme sono entrati in un portone e ne sono usciti quasi subito per salire su un’auto controllata dagli agenti in via Calabria: il rapper aveva con sé alcuni grammi di cocaina, hashish e 400 euro in contanti. In casa sua, in viale Monza, sono stati trovati ketamina, mdma, ossicodone e un bilancino di precisione, oltre a 1500 euro. Malcarne, noto per i suoi testi duri e inneggianti alla criminalità, aveva patteggiato nel 2019 quattro anni e dieci mesi per aver accoltellato alla stazione di Scandiano (Reggio Emilia) un calciatore albanese durante una lite. (ANSA).