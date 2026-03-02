I carabinieri nelle scuole presentano il “bullizzometro”: un test per chiedere aiuto

Incontri dei carabinieri nelle scuole: prosegue il lavoro dei carabinieri del comando provinciale e del gruppo carabinieri forestali di Como, nell’ambito della campagna “Cultura della Legalità”.

Legalità, bullismo e ambiente: l’incontro dei carabinieri nelle scuole

L’incontro si è svolto nella scuola secondaria Prandoni di Torno, alla presenza di oltre 70 studentesse e studenti, accompagnati dai loro docenti. L’iniziativa si inserisce in un percorso volto a mantenere costante il legame tra i carabinieri e la rete scolastica, dando continuità a un progetto già avviato che rappresenta un’importante opportunità per far conoscere le funzioni e i compiti dei militari. Tra gli obiettivi, la promozione dei valori della legalità e del rispetto delle regole fin dalla giovane età. Per l’occasione, i carabinieri della stazione di Pognana Lario hanno illustrato il loro ruolo, per favorire un dialogo diretto, semplice e coinvolgente.

Inoltre, sono stati affrontati temi di grande attualità, come bullismo e cyberbullismo, passando per l’uso consapevole di internet e i rischi connessi, fino all’educazione alla legalità ambientale. Per l’occasione è stato presentato il “bullizzometro”, uno strumento di autovalutazione disponibile sul sito dei carabinieri. Si tratta di un test pensato per giovani, genitori e insegnanti, utile a individuare i segnali di rischio legati a comportamenti prevaricatori, sia in presenza sia online. In particolare, il questionario consente di valutare il livello di gravità delle situazioni e offre indicazioni pratiche su come comportarsi all’insorgere dei segnali premonitori, per chiedere aiuto e sostegno.

Il “Bullizzometro”, uno strumento di autovalutazione disponibile sul sito dei carabinieri

per lanciare un allarme in caso di bullismo o davanti ad atteggiamenti prevaricatori

In materia di legalità ambientale, infine, i carabinieri forestali hanno posto particolare attenzione alla tutela della fauna e della flora protette e al contrasto ai traffici illeciti di specie animali e vegetali a rischio estinzione. I militari hanno illustrato agli studenti l’importanza della salvaguardia della biodiversità, della protezione degli ecosistemi e del rispetto delle normative ambientali.

Previsti nei prossimi giorni nuovi incontri sul territorio. L’obiettivo resta sensibilizzare i giovani sui temi della legalità, del rispetto delle regole e della prevenzione dei comportamenti a rischio.