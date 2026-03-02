Rivoluzione della sosta a Como, via i posti auto in piazza Vittoria. Spazio ai posteggi per le moto: da martedì i lavori

Addio ai parcheggi per le auto nell’area di piazza Vittoria: al loro posto arrivano spazi per le moto. Il conto alla rovescia è iniziato: scatta domani l’ultimo atto della seconda rivoluzione della sosta varata dal sindaco di Como, Alessandro Rapinese, con le modifiche previste nell’area antistante piazza Vittoria.

Rivoluzione della sosta a Como, da domani i lavori

Residenti e visitatori erano stati avvisati, con l’apposita segnaletica già posizionata nei giorni scorsi e il divieto di sosta fissato per domani, dalle 8.30, per eseguire gli interventi.

L’intervento di rifacimento dei parcheggi tra via Auguadri e via Milano

L’ordinanza, già pubblicata all’albo pretorio del Comune di Como, prevede nel dettaglio “la trasformazione di tutti gli stalli di sosta per autoveicoli esistenti in piazza Vittoria, nel tratto compreso tra via Auguadri e via Milano, in stalli moto”. Il documento dispone inoltre “l’eliminazione degli spazi moto tracciati in Largo Spallino“, di fronte al tribunale per intenderci. Viene anche istituito il divieto di transito, sempre nel tratto di piazza Vittoria compreso tra via Auguadri e via Milano, “a eccezione dei motocicli, ciclomotori e veicoli in uso ai residenti, frontisti e aventi diritto, limitatamente all’accesso alle aree private”, come si legge nelle carte di Palazzo Cernezzi. I posti moto sostituiranno in parte gli spazi eliminati nell’area davanti al liceo Volta, usati in particolare dagli studenti.

Il tratto tra via Auguadri e via Milano interessato dai lavori di rifacimento degli stalli

Il provvedimento, si legge nell’ordinanza, intende “proseguire con il percorso di salvaguardia e valorizzazione della fruibilità delle aree a forte vocazione turistica e di pregio, implementato con la modifica delle aree di sosta e con la limitazione dell’accesso ai veicoli privati”. L’ultimo atto della rivoluzione voluta dall’amministrazione Rapinese è “teso a garantire un’adeguata dotazione di stalli di sosta moto nelle aree adiacenti ai principali poli attrattori della città” e mira a “disincentivare l’accesso degli autoveicoli in piazza Vittoria, nel tratto compreso tra via Auguadri e via Milano, al fine di migliorare la viabilità urbana”.