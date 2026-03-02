Vendeva hashish agli amici: 17enne denunciato dalla polizia

Spaccio tra i giovanissimi: un 17enne comasco, scoperto dalla polizia nell’ambito di una serie di controlli in città, è stato denunciato.

Venerdì mattina scorso, una volante che si trovava nella zona di Como Borghi ha svolto accertamenti su un gruppetto di ragazzi, età compresa tra i 17 e i 19 anni, durante le verifiche un 18enne di Como è stato trovato con circa 6 grammi e mezzo di hashish nelle tasche ed è stato multato.

Dalle indagini svolte e dalle altre informazioni, gli agenti hanno individuato in un secondo momento un altro giovane, 17enne incensurato che, in base a quanto è emerso, avrebbe avuto un ruolo nella cessione della droga e nello stesso tempo avrebbe improntato una considerevole attività di spaccio della stessa sostanza, distribuendola a molti altri coetanei.

I poliziotti, hanno così individuato il 17enne nella sua abitazione e dall’ispezione effettuata nella sua camera, hanno trovato circa 10 grammi di hashish e denaro contante pari a 70 euro, somma riconducibile all’incasso delle vendite.

Il giovane è stato accompagnato in questura seguito dai genitori ed è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti alla Procura della Repubblica del tribunale per i Minorenni di Milano, ed è stato poi riaffidato alla sua famiglia.