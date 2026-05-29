Lavori sul lungolago e traffico paralizzato: 40 minuti da Blevio a Como. Regina sorvegliata speciale

Alla vigilia di un ponte del 2 giugno che si prospetta da tutto esaurito, le strade comasche sono già sotto pressione. Soffoca la Lariana e un cantiere sul lungolago tiene sotto scacco la viabilità in pieno centro a Como. Lungo Lario Trento e Trieste è parzialmente chiuso al traffico nel tratto davanti a piazza Cavour per lavori di ammodernamento dei semafori pedonali. Come messo nero su bianco nei documenti del Comune, il cantiere non dovrebbe durare più di due giorni, ma è certo che – alla vigilia di un lungo fine settimana – i disagi non mancano. In un venerdì di sole, in cui i turisti in viaggio sono già numerosi, le code erano praticamente già scritte.

Il cantiere su Lungo Lario Trento e Trieste

Un cantiere tiene sotto scacco il lungolago di Como. Disagi anche sulla Lariana

Viabilità a singhiozzo in pieno centro città, ma le ricadute riguardano anche viale Lecco, con auto che negli orari di punta si muovono a passo d’uomo e sulla Lariana, dove c’è chi ha impiegato 40 minuti per muoversi tra Como e Blevio. Eppure si tratta soltanto di 3 chilometri, che – in condizioni normali – si percorrono in 10 minuti. Succede anche in orari inaspettati, come in tarda mattinata o nel primo pomeriggio. È l’effetto del cantiere sul lungolago.

Lunghe code sulla Lariana, sia verso Como sia in direzione opposta

Ma non è tutto: tra il ponte e un consistente flusso di turisti in arrivo sul Lario, anche nel fine settimana la viabilità comasca rischia di rimanere bloccata. Non si escludono code e rallentamenti neppure in autostrada, sia per chi si muove verso la Svizzera alla ricerca di temperature più fresche sia per chi percorre l’A9 in direzione Milano, magari per raggiungere città d’arte o di mare. Sarà la prima prova di esodo estivo e i numeri lo confermano. Anas stima infatti 45 milioni di veicoli sulle strade in direzione dei luoghi di vacanza.

Statale Regina, venerdì da traffico sostenuto ma scorrevole. Rischio caos nel ponte del 2 giugno

E come sempre accade nei ponti e nei weekend, la Statale Regina resta sorvegliata speciale. Prime code segnalate già nel pomeriggio di venerdì. I primi rallentamenti a Moltrasio, poi ad Argegno, Ossuccio e Lenno. Un venerdì da traffico sostenuto sulla Regina, ma in generale scorrevole. Saranno molti i turisti che sceglieranno di costeggiare la sponda occidentale del Lago di Como. Gli automobilisti dovranno armarsi di pazienza e, quantomeno, potranno consolarsi con una vista mozzafiato.

Con questo primo vero assaggio d’estate, muoversi verso il Centro Lago e la Valle Intelvi potrebbe rivelarsi piuttosto complicato. Per regolare il traffico, i movieri saranno operativi per tutto il ponte, eccetto domenica.