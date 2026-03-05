Prende il telefono a un 20enne e pretende soldi per restituirlo. Denunciato per estorsione

Un 26enne tunisino regolarmente residente a Como è stato denunciato dalla polizia per tentata estorsione. L’uomo avrebbe preso il telefono a un 20enne comasco e avrebbe poi preteso 60 euro per restituire l’apparecchio al legittimo proprietario. Il 20enne ha denunciato la situazione in questura.

Restando in costante contatto con la polizia, ha fissato un appuntamento con il tunisino nella zona della stazione ferroviaria di Camerlata. Gli agenti, appostati senza farsi notare, hanno assistito all’incontro e hanno poi bloccato l’immigrato. Il 26enne non aveva il telefono della vittima, ma gli agenti hanno comunque ricostruito le sue responsabilità.

Sono emersi inoltre precedenti per droga, rapine e furto. E’ stato denunciato per tentata estorsione. E’ stato anche sanzionato perché trovato in possesso di mezzo grammo di hashish.