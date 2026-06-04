Como, riaperto il Monumento ai Caduti: fino al 4 novembre visitabile mercoledì, venerdì e il weekend

Ha riaperto ufficialmente ieri, con lo slittamento di un giorno a causa del maltempo del 2 giugno, il Monumento ai Caduti di Como. L’annuncio, come sempre via social, è arrivato dal sindaco Alessandro Rapinese.

Un’apertura in giorni e orari prestabiliti, fino al 4 novembre. Per i visitatori sarà possibile salire i 140 gradini che portano in cima al Monumento e ammirare il panorama di Como dall’alto.

L’iniziativa vuole restituire alla collettività un luogo simbolo della memoria storica della città e permettere al pubblico di scoprire e comprendere il valore del Monumento, realizzato nei primi anni Trenta, dopo una serie di progetti non ritenuti idonei.

In occasione della visita a una mostra di Antonio Sant’Elia al Broletto della città, Filippo Tommaso Marinetti suggerì di realizzare la torre celebrativa traendo spunto proprio da un disegno di Sant’Elia. Furono coinvolti, nella trasformazione architettonica del disegno, prima Enrico Prampolini, poi Attilio Terragni e, infine, a realizzazione avanzata, anche Giuseppe Terragni.

Il Monumento riaprirà nuovamente le sue porte domani mattina e sarà visitabile ogni settimana fino al 4 novembre il mercoledì e il venerdì dalle 10 alle 13 e il sabato e la domenica dalle 14 alle 17. Gli ingressi sono contingentati e permettono l’entrata di 15 persone ogni ora.

In occasione del Giorno dell’Unità nazionale e della Giornata delle Forze Armate, il 4 novembre, il monumento sarà aperto con orario pomeridiano dalle 14 alle 18. Resterà chiuso il 15 agosto.

E possibile acquistare il biglietto di ingresso, al costo di 6 euro, con riduzione per diverse categorie di utenti, sul sito https://museicomo.vivaticket.it/.

L’accesso sarà inoltre consentito ai possessori della CoMmUnity Card, la tessera annuale che permette l’ingresso illimitato a tutte le sedi del sistema museale cittadino negli orari di apertura (Pinacoteca Civica, Tempio Voltiano, Museo della Cattedrale e Monumento ai Caduti). La tessera è disponibile nelle biglietterie museali, all’Infopoint del Broletto e online su https://museicomo.vivaticket.it/.