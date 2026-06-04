Mozzate, la famiglia non lo vede rientrare e dà l’allarme. 69enne trovato morto nei boschi

Il corpo senza vita di un 69enne residente nel Comasco è stato trovato nella serata di ieri nella zona dell’Alpe Tedesco nel territorio di Cuasso al Monte in provincia di Varese, in un punto impervio. Tragico epilogo, dunque, per le ricerche attivate da Mozzate (provincia di Como) dalla famiglia che, non vedendolo rientrare e non riuscendo a mettersi in collegamento telefonico con lui, aveva attivato le forze dell’ordine. Il ritrovamento è avvenuto grazie alla geolocalizzazione del cellulare che ha permesso di individuare l’area di riferimento. In azione vigili del fuoco di Varese e il soccorso alpino oltre ai carabinieri e al personale sanitario, Quando il 69enne è stato trovato per lui non c’era più nulla da fare. Le ipotesi al vaglio sembrano escludere aggressioni o coinvolgimenti di altre persone. Al momento le cause del decesso potrebbero essere riconducibili a un malore e non si esclude il gesto volontario.