Donna picchiata in strada, salvata da un carabiniere fuori servizio. Il racconto

La segnalazione di un cittadino che non si è voltato dall’altra parte e l’intervento tempestivo di un carabiniere fuori servizio, il comandate della stazione di Cantù luogotenente Matteo Calvia. Due fattori che, insieme, hanno permesso il salvataggio di una giovane donna picchiata violentemente dall’ex compagno, bloccato e poi arrestato dai militari dell’Arma.

La donna subiva violenze da giorni. Era stata di fatto presa in ostaggio dall’ex compagno, che le aveva impedito di allontanarsi da lui. La giovane, con una scusa era riuscita a entrare nel bar da sola e ha chiesto aiuto prima di essere trascinata via dall’ex compagno.