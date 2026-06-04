Natante ostacola battello della Navigazione in partenza: proprietario multato

Ostacolava con il suo natante un battello della Navigazione Laghi. La polizia è intervenuta e ha sanzionato il proprietario della barca. Nonostante gli avvisi sonori di richiesta dell’area di rotta e di manovra, lo scafo è restato immobile, intralciando la partenza del mezzo del servizio pubblico.

Intervenuta prontamente, l’unità della sezione acque interne della Polizia di Stato ha verificato la violazione e sanzionato con 120 euro il proprietario del natante privato.

Proprio la Polizia di Stato di Como, con l’arrivo della stagione estiva, ha intensificato i controlli sulle acque del Lario, finalizzati a prevenire incidenti nautici, nonché a rilevare eventuali violazioni delle norme sulla navigazione. L’attenzione è in particolare nel primo bacino del Lago di Como e sugli specchi d’acqua limitrofi alle zone di Villa Olmo, Villa Geno, i giardini del tempio Voltiano e Villa D’Este a Cernobbio, nonché sulla zona di attracco al molo di Sant’Agostino, dove alta è la concentrazione di imbarcazioni.