Impianti Aperti 2026, domenica la visita alla centrale del teleriscaldamento di Como

Dopo il tutto esaurito del primo appuntamento di Impianti Aperti 2026 alla centrale di potabilizzazione del Baradello, prosegue il ciclo di visite guidate organizzate dal Gruppo Acinque.

Domenica 7 giugno, dalle 9 alle 13, sarà possibile visitare la centrale del teleriscaldamento di Como e il termovalorizzatore cittadino che la alimenta.

L’hub presente in via Scalabrini è un esempio concreto di economia circolare: trasforma i rifiuti non riciclabili in una risorsa utile per il territorio, dando loro nuovo valore. Attraverso il processo di recupero energetico, l’impianto produce contestualmente calore che alimenta la rete di teleriscaldamento ed energia elettrica, contribuendo ai bisogni energetici della comunità. L’impianto tratta annualmente circa 90mila tonnellate di rifiuti, soprattutto urbani. Un circuito virtuoso che ha evitato l’emissione di 56mila tonnellate di anidride carbonica.

“La scelta di Acinque di aprire annualmente una selezione dei nostri impianti ha un duplice scopo – ha sottolineato Matteo Barbera, presidente del Gruppo Acinque – Da una parte sensibilizzare la cittadinanza sui temi energetici e sul valore delle risorse naturali per promuoverne un uso consapevole e, dall’altra, far conoscere il patrimonio tecnologico e professionale del gruppo che quotidianamente crea indotto per i nostri territori”.

Per partecipare alla visita occorre prenotarsi, tramite la piattaforma Eventbrite.it.