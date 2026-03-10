Precipita per 12 metri mentre pulisce il bosco a Nesso, grave una donna di 53 anni

Una donna di 53 anni di Nesso è precipitata in una zona impervia mentre stava effettuando interventi di pulizia del bosco, in località Villa Rosina. La donna è caduta da un’altezza di circa 12 metri, riportando traumi e fratture serie.

Complesso l’intervento di soccorso, che ha richiesto quasi quattro ore. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici del soccorso alpino, oltre ai carabinieri della compagnia di Como.

E’ stato richiesto l’invio dell’elisoccorso, che ha trasportato la 53enne all’ospedale San Gerardo di Monza. E’ in condizioni gravi ma non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.