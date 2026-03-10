Caro carburanti, il presidente dei benzinai: “Per noi l’aumento è un danno”

Il caro carburanti pesa su famiglie e aziende. Dall’inizio del conflitto in Iran, benzina e diesel hanno fatto registrare un’impennata. Tanto che lo stesso ministero delle Imprese e del Made in Italy ha annunciato l’attivazione degli organi di controllo sui possibili fenomeni speculativi.

Mentre la corsa al rialzo rallenta ma non si ferma intervengono i benzinai per fare chiarezza con Bruno Bearzi, presidente della Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburanti.

Quindi la domanda è d’obbligo se speculazione c’è a che livello della filiera si collocherebbe? La risposta: “Se dovesse esserci sarebbe al livello delle contrattazioni internazionali, non a livello locale”.

Difficile dire ora se i prezzi rischiano di alzarsi ancora, fare previsioni è complicato: “Tutto dipenderà dall’evoluzione del conflitto, il tema centrale resta lo stretto di Hormuz” aggiunge Bearzi.



Da Como qualcuno per risparmiare fa il pieno in Svizzera. Ma secondo il presidente non è poi così conveniente. “Dalle notizie che ho io anche Svizzera e Francia hanno registrato in proporzione gli stessi aumenti”. Conclude il presidente.