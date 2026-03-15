Escursionista in difficoltà sul Monte Bregagno, il salvataggio a buon fine

Soccorso Alpino impegnato nel primo pomeriggio di ieri per il salvataggio, andato a buon fine, di un uomo che aveva perso l’orientamento appena sotto il Monte Bregagno, a circa 2.100 metri di quota. Le condizioni metereologiche erano critiche, con tormenta e nebbia. L’escursionista ha quindi chiamato il 112. Sono partite con i mezzi verso l’Alpe di Rescascia e poi salite a piedi tre squadre della Stazione Lario Occidentale-Ceresio, XIX Delegazione Lariana del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico; un’altra squadra è salita dai Monti di Breglia, da Plesio, e altri tecnici erano pronti nella base operativa di Menaggio, all’elibase dell’ospedale Erba-Rinaldi. Sono intervenuti anche i Carabinieri di Menaggio.

Le comunicazioni con il Soccorso Alpino, in coordinamento con il tecnico di centrale operativa, hanno condotto l’uomo verso il Bregagnino, a 1.900 metri. L’escursionista ha sempre collaborato seguendo le indicazioni fornite per rimanere in condizioni di sicurezza. Infine, è stato localizzato e raggiunto e accompagnato a valle. L’intervento è finito in serata.