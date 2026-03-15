Lotta contro i disturbi del comportamento alimentare: mura di Como illuminate di lilla

Oggi dalle ore 19 le mura di Como saranno illuminate di lilla in occasione della Giornata nazionale per la lotta contro i disturbi del comportamento alimentare.

In Italia le persone in cura per disturbi alimentari, tra cui anoressia, bulimia e disturbi da alimentazione incontrollata, sono 3 milioni e mezzo. Sono numeri più che raddoppiati negli ultimi anni. L’andamento è in crescita e si registra un rilevante abbassamento dell’età di esordio. I disturbi alimentari costituiscono la prima causa di morte per malattia tra gli adolescenti e solo il 10% di chi soffre riesce a chiedere aiuto e lo fa mediamente dopo tre anni dai primi sintomi. La famiglia costituisce, insieme alla scuola, uno dei primi luoghi dove tali disturbi possono essere intercettati e affrontati tempestivamente, grazie a segnali che danno evidenza del disagio.