Lutto a Uggiate con Ronago per il 30enne morto in Piemonte: “Franci, lasci un vuoto incolmabile”

“Con il tuo sorriso, il tuo cuore grande e il tuo animo puro eri sempre pronto a correre per tutti noi”. Dolore e grande commozione a Uggiate con Ronago per la morte di Francesco Roncoroni, vittima di un tragico incidente stradale sabato pomeriggio in Piemonte. I colleghi del 30enne, che lavorava come operatore socio sanitario in una struttura per bambini in difficoltà, hanno ricordato Franci. L’intera comunità si è stretta attorno alla famiglia, conosciuta e stimata in paese.

Il 30enne sabato scorso era con il fratello, la fidanzata e altri amici in Piemonte. L’incidente costato la vita al 30enne comasco è avvenuto sulla provinciale 153 a Varzo, nel Verbano-Cusio-Ossola. La polizia stradale sta ricostruendo la dinamica della tragedia. La vettura sulla quale viaggiava il gruppo, una Land Rover, è uscita di strada, probabilmente a causa della neve. La macchina ha sfondato il guardrail ed è precipitata per alcuni metri nella scarpata. Per Francesco non c’è stato purtroppo nulla da fare. Feriti gli altri passeggeri. Non sarebbero in gravi condizioni.

La notizia della morte di Francesco Roncoroni si è diffusa rapidamente a Uggiate con Ronago, dove il 30enne viveva con la famiglia.

“Un ragazzo d’oro che lavorava al nostro Centro Socio Educativo per minori, Casa di Paolo e Piera – si legge in un post sui social – Francesco era sensibilità, era attenzione, era cura, Francesco era davvero puro di cuore. Siamo sconvolti. Caro Franci, tutti noi preghiamo per te. Tu proteggici da lassù e proteggi i nostri bambini. Beati i puri di cuore perché vedranno Dio”. “Caro Franci,

sei volato in cielo senza preavviso, sicuramente troppo presto, lasciandoci con il cuore pieno di dolore! – si legge in un altro messaggio – Lasci un vuoto che sarà incolmabile. Ti ringraziamo per averci permesso di esser parte della tua vita. Ti vorremo bene per sempre”.