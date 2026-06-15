Como, cantieri al via: asfaltature e limitazioni alla viabilità in 19 vie della città

A partire da oggi, secondo l’ordinanza della polizia locale pubblicata nei giorni scorsi, dovrebbero entrare in vigore dei provvedimenti di limitazione della circolazione in numerose vie della città, dove dovrebbero iniziare i lavori di asfaltatura. Sono 19, secondo il documento di Palazzo Cernezzi, le strade interessate dagli interventi. Si tratta di via Statale per Lecco, Cermenati, Crotto del Sergente, Intimiano, Buozzi, Oltrecolle, Terlizza, Mantegazza, Calco, Sebregondi, Giuseppe Piazzi, di Lora, Bosco, Cherubini, Baravalle, Monteverde, Verga, Rienza e Cà Rotta. In queste vie, l’ordinanza prevede fino al 24 luglio, nella fascia oraria dalle 9 alle 17, l’istituzione del restringimento della carreggiata e il senso unico alternato regolato da movieri, oltre al divieto di sosta con rimozione forzata. In via Oltrecolle, già interessata da lavori per la realizzazione di infrastrutture della rete elettrica, le modifiche temporanee alla circolazione saranno adottate dopo il 30 giugno, per evitare ulteriori disagi agli automobilisti.

“Siamo partiti con il rifacimento delle strisce, in alcune aree della città stanno già ricomparendo. – ha annunciato il sindaco Alessandro Rapinese a Etv – Entro venerdì prossimo avremo tutti i progetti esecutivi per le asfaltature in giunta”. Come spiegato da Rapinese, nel corso dell’estate sulle strade comasche sono previsti una quarantina di interventi, “tra cui il lungolago che sarà rifatto completamente”. Su Lungo Lario Trento e Trieste, in pieno centro città, è facile incappare in buche e asfalto dissestato, ma i lavori sarebbero pronti a partire. A questi interventi, si aggiungono una serie di marciapiedi in diverse zone della città, che saranno sistemati e resi agibili. Per questi la giunta di Como ha stanziato 335mila euro. Gli interventi riguardano i marciapiedi situati in via Brogeda, via Pio XI e via Per Cernobbio, da via Bellinzona fino all’ingresso di Villa Olmo, e poi ancora via Bellinzona e via Castel Carnasino, da Villa Aprica a via Cardina.