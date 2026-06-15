Vaga ubriaco di notte in centro Como con un coltello in mano, denunciato 49enne

Ubriaco, si aggirava nella zona di via Garibaldi a Como impugnando un coltello. La segnalazione di un residente, alle 2 di notte, ha portato all’intervento della polizia. Gli agenti hanno individuato e controllato il sospettato, un cittadino rumeno di 49 anni, senza fissa dimora, con precedenti di polizia, denunciato al termine degli accertamenti per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

L’uomo è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con la lama di 9 centimetri.

E’ stato anche sanzionato per ubriachezza molesta e ha ricevuto un ordine di allontanamento per 48 ore dalla zona.