Controlli delle fiamme gialle sulle strade e nei locali, scoperti 9 lavoratori in nero

Controlli della guardia di finanza sulle strade e in locali e negozi. Nel fine settimana, impegnate 35 pattuglie, che hanno identificato 255 persone e controllato 173 veicoli. A Gravedona ed Uniti, denunciato un italiano trovato in possesso di 5 grammi di cocaina e mezzo di eroina.

Accertamenti per contrastare il lavoro irregolare in 60 esercizi commerciali. Scoperti 9 lavoratori in nero nei settori bar e ristorazione- Multe da 13mila a 105mila euro e sospensione temporanea di due attività. Sono state 17 le multe per mancati scontrini.