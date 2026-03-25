Castiglion Fiorentino, assegnato a Jacopo Cerutti il Premio Fabrizio Meoni

Un riconoscimento di grande prestigio per il pilota comasco Jacopo Cerutti. A Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo, in occasione del Gran Galà dello Sport, Cerutti ha ricevuto il premio dedicato alla memoria di Fabrizio Meoni.

Un tributo alla memoria del centauro vincitore di due Dakar e di quattro Rally dei Faraoni, scomparso nel 2005 proprio mentre stava disputando la Dakar ed era in lotta per la vittoria.

Meoni era originario di Castiglion Fiorentino e il Galà dello Sport ogni anno ricorda l’illustre compaesano con un trofeo da consegnare a un pilota che si è particolarmente distinto. Per il 2026 è stato scelto proprio il comasco Cerutti, campione di enduro, motorally e negli ultimi anni protagonista nelle corse nel deserto.

A fare gli onori di casa, assieme al sindaco Mario Agnelli, i familiari di Meoni, che hanno consegnato a Jacopo il riconoscimento. Tra gli altri premiati della serata, l’ex calciatore della Roma e della Nazionale Giuseppe Giannini, il campione di ciclismo Paolo Bettini, l’allenatore dell’Arezzo Cristian Bucchi e i calciatori Samuele Angori (Pisa), Daniel Tonoli (Modena) e Niccolò Fontana (Cesena).