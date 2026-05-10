Mirwan Suwarso e il Como in Europa: “Maggiori responsabilità e più lavoro da fare”

Tifosi del Como in festa per la matematica conquista di una coppa europea. A chi ama la squadra biancoblù il presidente Mirwan Suwarso sui social ha dedicato un accorato messaggio.

Il messaggio del presidente

La stagione non è ancora finita, ma abbiamo già tantissimo per cui essere grati. Quest’anno, entrambe le squadre Primavera e la nostra squadra femminile hanno conquistato la promozione nelle massime divisioni, e ora il Como si è qualificato per la prima volta nella sua storia a una competizione europea.

Due anni fa, la Serie A era ancora un sogno. Oggi continuiamo a crescere, ma con la crescita arrivano aspettative più grandi, maggiori responsabilità e ancora più lavoro da fare. La nostra missione rimane la stessa: costruire un futuro sostenibile per questo club, guidato dall’innovazione dentro e fuori dal campo, continuando a crescere oltre i confini della nostra città, oltre l’Italia e oltre ogni altro confine.

Ora restano ancora due partite. Due ultime battaglie per chiudere questa stagione nel modo giusto. Grazie Cesc Fabregas per averci fatto credere nel sogno, e grazie ai Lariani per aver creduto in noi.

In Europa, Semm Cumasch.