Taglio del nastro al Luna Park di Muggiò: tre settimane di divertimento tra giostre e attrazioni

Conto alla rovescia finito: taglio del nastro nel pomeriggio al Luna Park di Muggiò. Bambini, ragazzi e genitori hanno finalmente potuto varcare l’ingresso dell’area dell’ex piazza D’Armi, dove sono state allestite tutte le attrazioni e le giostre dedicate a grandi e piccoli.

Fino a poche settimane fa tutto sembrava ancora incerto, per via dei detriti accatastati dopo l’alluvione dello scorso settembre. Ora, invece, è lo spazio è tornato ad animarsi per tre settimane di giochi e divertimento. La chiusura è prevista per il 19 aprile.

Nelle scorse settimane, dopo l’aggiudicazione della gara, l’area era stata delimitata per consentire l’ingresso dei giostrai e permettere l’allestimento delle attrazioni. Una prima parte era stata subito liberata e resa agibile, in attesa che i lavori di rimozione e pulizia venissero ultimati. Così è stato e il Luna Park è tornato realtà, tra autoscontri, ruota panoramica, trenino, realtà virtuale, stand e tanto altro.

I biglietti di ingresso possono essere acquistati anche sul sito o tramite app e tra le novità è prevista una promozione dedicata ai primi 500 visitatori.