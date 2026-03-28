A Cernobbio celebrata la giornata regionale della riconoscenza per gli alpini

A Cernobbio è stata celebrata la giornata regionale della riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli alpini. Un momento molto sentito e partecipato, con la presenza di autorità civili e militari. La manifestazione è stata organizzata con la collaborazione di Regione Lombardia, Associazione Alpini e Comune di Cernobbio.

Dopo l’ammassamento in piazza Risorgimento, la cerimonia si è aperta con l’onore alle insegne, l’alzabandiera e l’onore ai caduti. E’ seguita poi la sfilata, accompagnata dalle fanfare alpini di Asso e di Olgiate Comasco.

Alla sala polivalente comunale di via Regina poi la proiezione del filmato realizzato in collaborazione con la Regione e l’Associazione Nazionale sugli alpini in Lombardia