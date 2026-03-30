Controlli straordinari contro lo spaccio nei boschi: a Casnate con Bernate arrestato un 27enne

Controlli straordinari dei carabinieri contro lo spaccio nei boschi a Casnate con Bernate: arrestato un 27enne italiano. Ieri sera i carabinieri di Fino Mornasco hanno condotto un’operazione straordinaria di controllo del territorio in collaborazione con lo squadrone eliportato Cacciatori “Calabria”. Il 27enne arrestato, residente in un’area rurale di Casnate con Bernate, era solito recarsi nei boschi della zona per l’acquisto di sostanze stupefacenti, come emerso da ulteriori accertamenti.

Al 27enne, inoltre, i militari hanno notificato un provvedimento restrittivo emesso dalla procura per scontare 2 anni di reclusione, oltre a una multa da 1.200 euro, per furto continuato in concorso, commesso a Milano a marzo 2024. Il 27enne dopo l’arresto è stato condotto al carcere Bassone di Como.

L’intervento si inserisce in una più vasta operazione di presidio e controllo del territorio da parte dell’Arma dei Carabinieri, per garantire maggiore sicurezza ai cittadini e con particolare attenzione alle aree boschive non distanti dai centri abitati, per contrastare lo spaccio e altre attività illecite.