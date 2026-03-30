Fino Mornasco, alla stazione arriva l’esercito. Molteni: “In prima linea contro la criminalità”

Controlli potenziati alla stazione di Fino Mornasco con i militari di Strade Sicure. “Alla domanda crescente di sicurezza del territorio lariano, rispondiamo con un altro importante presidio dell’operazione Strade Sicure attivo da oggi nella stazione di Fino Mornasco”, annuncia il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni.

I militari alla stazione di Fino Mornasco, Molteni: “Ruolo fondamentale di deterrenza”

“Ringrazio i militari dell’esercito che, in sinergia con le altre forze dell’ordine, da oggi saranno in prima linea anche in questo scalo ferroviario per contrastare la criminalità legata soprattutto ai reati predatori e allo spaccio di sostanze stupefacenti”, ha sottolineato Molteni, presente a Fino Mornasco insieme al prefetto di Como, Corrado Conforto Galli, al questore Filippo Ferri e al sindaco Roberto Fornasiero.

“Le stazioni sono luoghi particolarmente sensibili, crocevia di tanti lavoratori, studenti e pendolari che hanno il sacrosanto diritto di frequentarle senza dover temere per la propria incolumità“, ha aggiunto il sottosegretario. “Il contingente messo a disposizione da Strade Sicure svolge un ruolo fondamentale di deterrenza – conclude Molteni – confermandosi strumento operativo essenziale per la tutela della legalità e della sicurezza”.