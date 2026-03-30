Atteso forte vento in Lombardia e nel Comasco, elevato rischio incendi

Allerta per il forte vento in Lombardia. Per la giornata di oggi è previsto un marcato rinforzo da Nord-Ovest a tutte le quote, in particolare sui settori occidentali. In serata persiste ventilazione sostenuta da nord in montagna, con possibili effetti favonici in valle e sui settori occidentali di pianura, ma meno intensa e meno estesa al di sotto dei 1.200 metri.

Per la giornata di domani, 31 marzo, sono previsti venti da moderati a forti da nord a tutte le quote in particolare nelle ore centrali, molto forti sulle creste settentrionali di confine e nelle valli esposte a Nord e sulla pianura occidentale, in graduale attenuazione dalla serata. In queste zone – segnala Arpa Lombardia – le raffiche massime potranno raggiungere i 60-80 km/h, mentre sulle cime alpine e prealpine sono attese velocità massime anche oltre i 100 km/h.

Tendenza per mercoledì 1° aprile: permangono correnti secche settentrionali in un contesto di stabilità atmosferica e precipitazioni assenti. Vento in calo fino a debole in pianura, ancora moderato o forte in quota su Alpi e Prealpi, a prevalente carattere di foehn nei fondivalle esposti. Fino almeno alla giornata di Pasqua, domenica 5 aprile, la situazione meteorologica permarrà asciutta e spesso soleggiata, con vento a tratti moderato o forte solo in montagna a quote alte, mentre in pianura e a quote basse soffierà nel complesso debole

In parte della regione, compreso il territorio del Comasco, le condizioni meteo-climatiche e l’umidità del combustibile vegetale saranno tali da generare possibili incendi con intensità del fuoco elevata e una propagazione veloce sui settori prealpini centro-occidentali (zone con codice colore di allerta arancione). L’invito, dunque, è alla massima attenzione.