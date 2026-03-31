Incidente in via Varesina, coinvolto un bus di linea, sei feriti

Un bus di linea è rimasto coinvolto in un incidente nel primo pomeriggio di oggi, 31 marzo 2026, in via Varesina, a Como. Lo scontro avrebbe coinvolto tre auto, oltre al mezzo pesante e sono sei le persone ferite. Fortunatamente, nessuna sarebbe in gravi condizioni.



L’incidente è avvenuto poco prima delle 14, nel tratto tra gli incroci con via Gasparotto e via Parrocchiale. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. Sembra che sull’autobus non ci fossero passeggeri. Intanto sono intervenuti i mezzi di soccorso e i vigili del fuoco, oltre alle forze dell’ordine per i rilievi. Inevitabili le ripercussioni sul traffico.