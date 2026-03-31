Ente Bilaterale per il Turismo della provincia di Como: Giuseppe D’Aquaro nominato presidente

Giuseppe D’Aquaro, segretario generale della Fisascat Cisl dei Laghi, è stato nominato presidente dell’Ente Bilaterale per il Turismo della provincia di Como, realtà che si occupa della tutela dei lavoratori del settore. In apertura della stagione turistica sul Lago di Como, sono diversi gli obiettivi dell’Ente, dalla destagionalizzazione del turismo ai sussidi per i lavoratori stagionali.
C’è preoccupazione per gli effetti che la guerra in Medio Oriente potrebbe avere sull’arrivo di turisti stranieri.