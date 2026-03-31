Presente e futuro si incontrano al liceo “Teresa Ciceri” con “Scegli la tua direzione”

Presente e futuro si incontrano a scuola. Al Liceo Teresa Ciceri di Como è andata in scena la prima edizione dell’iniziativa di orientamento “Scegli la tua direzione” rivolta agli studenti delle classi seconde e del triennio e aperta anche alle famiglie. Un primo appuntamento che, alla luce dell’affluenza registrata, potrà diventare un momento stabile all’interno della proposta formativa dell’istituto. L’iniziativa ha favorito un dialogo diretto e concreto, per chiarire dubbi, raccogliere informazioni e orientarsi tra le numerose possibilità che si aprono dopo il liceo.

Hanno preso parte al workshop diverse realtà del mondo accademico (Università Cattolica del Sacro Cuore, Università degli Studi dell’Insubria, Università degli Studi di Bergamo, IULM, Università Bocconi e LIUC – Università Cattaneo), insieme a istituti tecnici superiori e accademie specializzate (ITS Move Academy, IATH Academy, Accademia Art Word, Incom, COSM e Lombardia Meccatronica Academy).

L’incontro ha offerto agli alunni la possibilità di conoscere più da vicino i percorsi post-diploma.

Significativa anche la partecipazione delle famiglie che hanno potuto accompagnare i ragazzi in questo momento di orientamento organizzato direttamente a scuola.

“L’esperienza d’orientamento di oggi è stata una grande occasione per chiarirci le idee. Ma non solo: è stata anche un’opportunità per scoprire percorsi prima sconosciuti e per interfacciarci con i referenti delle università e degli ITS.” Hanno spiegato i rappresentanti degli studenti.