Controlli in un cantiere nautico a Lezzeno, attività sospesa e 11.500 euro di multe

I carabinieri di Bellagio e Pognana Lario con i colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno svolto nella giornata di ieri un’ispezione in un cantiere nautico privato a Lezzeno.

Al termine dell’attività, il socio amministratore dell’impresa è stato denunciato per omessa redazione del documento di valutazione dei rischi e gli sono state contestate gravi violazioni in materia di sicurezza con la conseguente sospensione dell’attività imprenditoriale.

11,500 euro a tanto ammontano le multe elevate.

Proseguono, dunque, le verifiche dei militari dell’Arma finalizzate al contrasto delle irregolarità in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, all’emersione del lavoro nero e alla lotta contro ogni forma di sfruttamento, a tutela dei diritti dei lavoratori e della loro incolumità.