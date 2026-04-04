Cantù: furto e aggressione ai carabinieri, 20enne tunisino arrestato

La polizia di Stato, nel pomeriggio di ieri, ha supportato i militari dell’Arma dei Carabinieri di Cantù nell’accompagnare al Centro di Permanenza per i Rimpatri di Milano di un 20enne, cittadino tunisino, irregolare sul territorio, già noto alle forze dell’ordine.



In base a quanto ricostruito il 2 aprile si era reso responsabile di furto aggravato in concorso di un monopattino elettrico in piazza Garibaldi a Cantù e, poco prima, di un tentativo di furto di un’auto parcheggiata.

Il 20enne, intercettato e fermato dai militari, in evidente stato di ebrezza, ha reagito con calci e pugni tanto da mandarli ospedale per le cure del caso.



E’ stato quindi arrestato per furto aggravato e resistenza, violenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Dopo il direttissimo è stato portato in questura, dove a suo carico sono emersi i precedenti per violazione di domicilio, danneggiamento, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale, spaccio, nonché violazioni in materia di immigrazione. Nei suoi confronti è stato emesso, quindi, un provvedimento di espulsione, nell’immediatezza è stato accompagnato Centro di Permanenza per i Rimpatri di Milano.