Incidente in via Grandi a Como, 8 persone coinvolte

Ingente mobilitazione tra soccorsi e forze dell’ordine per un incidente in via Grandi a Como poco dopo mezzogiorno. Dalle prime informazioni risulterebbero coinvolte tre auto e almeno 8 persone compresa una bambina di 7 anni e due 17enni. Sul luogo dello scontro, la cui dinamica è ancora in fase di definizione, sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della polizia locale. Sono state inviate tre ambulanze per i soccorsi che starebbero rientrando in codice verde, quindi lieve gravità. Inevitabili le conseguenze sul traffico della zona.