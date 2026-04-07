Incidente in montagna in Ticino, morto un uomo di 73 anni

Incidente mortale sui monti del Canton Ticino. Dopo la segnalazione della scomparsa di una persona in montagna in zona Prugiasco, sono scattate le ricerche: poco prima delle 24 ad Acquarossa l’uomo è stato ritrovato privo di vita.

Si tratta di un 73enne cittadino svizzero residente nel Luganese che si trovava in zona Negrentino ad un’altezza di circa 800 metri. Secondo una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, l’uomo è caduto ed è deceduto a causa delle gravi ferite riportate. Le ricerche subito intraprese hanno coinvolto la Polizia cantonale, la Rega e il Soccorso alpino svizzero.