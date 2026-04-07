Il Como a +1 dalla Juventus, domenica match clou al Sinigaglia con l’Inter

Il 31esimo turno di campionato è andato in archivio. Il Como ha pareggiato 0-0 a Udine e conserva il quarto posto – in zona Champions – nella classifica di serie A. Il lariani sono a quota 58, a +1 dalla Juventus che, come da pronostico, sul suo campo ha superato il Genoa. La Roma, che ha perso con l’Inter, è sesta a -4. In testa l’Inter ha 72 punti, il Napoli 65, il Milan 63.

Ma l’attesa è già proiettata sulla prossima gara: domenica alle 20.45 i biancocoblù attendono al Sinigaglia l’Inter, reduce dal secco 5-2 di San Siro contro la Roma. La Juventus, sabato alle 20.45, sarà ospite dell’Atalanta. La Roma, venerdì alle 20.45, attende il fanalino di coda Pisa.

Dopo l’incontro con i nerazzurri il Como sarà poi ospite del Sassuolo (venerdì 17 aprile alle 18.30); seguirà, domenica 26 aprile (ore 15) la trasferta a Marassi con il Genoa. Il ritorno al Sinigaglia nel fine settimana del 3 maggio contro il Napoli, l’unica squadra che in questo momento pare in grado di lottare con l’Inter nella lotta per lo scudetto.

Una volata appassionante, con la formazione di mister Cesc Fabregas che in questo finale di stagione è in corsa anche per la Coppa Italia. Dopo lo 0-0 della semifinale d’andata al Sinigaglia il match di ritorno con l’Inter è fissato per il 21 aprile alle 21 a San Siro.

I temi del campionato saranno al centro dell’attenzione questa sera, dopo le 20, su Etv, nel programma “Il Barbiere”, con Nicole Gomenca, Mariella Petagine e, in collegamento, Isabella Mazzia.