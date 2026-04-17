Un quintale di marijuana nei sacchi della spazzatura, maxi sequestro della polizia provinciale

La polizia provinciale è intervenuta ieri a Colverde, in località Gironico, per controllare un cumulo di rifiuti abbandonati. Gli agenti hanno notato che alcuni sacchi neri erano confezionati con particolare cura, avvolti in più strati di pellicola di plastica. Un dettaglio che ha fatto scattare controlli più approfonditi. All’interno dei sacchi è stato rinvenuto materiale erbaceo riconducibile a marijuana per un totale di oltre un quintale. Con il supporto dell’unità specialistica della polizia locale di Como, è stato effettuato un narcotest che ha confermato la presenza del principio attivo della sostanza stupefacente.

I sacchi, contenenti marijuana sia in pianta sia in foglie essiccate, sono stati sequestrati. Informata la procura di Como.

“Questa operazione conferma quanto sia decisiva una presenza costante sul territorio e il lavoro quotidiano di vigilanza svolto dalla polizia provinciale – ha sottolineato il presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca – Un intervento nato da un’attività di controllo ambientale ha portato a un risultato di grande rilievo, a dimostrazione di come il presidio del territorio sia uno strumento fondamentale per intercettare e contrastare fenomeni illegali”.