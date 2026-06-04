Cortintelvi 2026: presentata la settima edizione del Festival internazionale

Presentata Villa Bernasconi di Cernobbio la settima edizione di Cortintelvi – Festival Internazionale di cortometraggi e documentari, promosso dall’Associazione Amici del Museo di Casasco Intelvi e da Foto Idea. Il Festival si conferma come una piattaforma dedicata alla scoperta di nuovi autori e alla valorizzazione del cinema breve e documentario contemporaneo.

Tra giugno e agosto 2026, la Valle d’Intelvi tornerà a trasformarsi in un laboratorio diffuso di immagini, idee e linguaggi, accogliendo opere provenienti da tutto il mondo.

Tra gli ospiti anche Francesco Garibaldi, pronipote di Giuseppe Garibaldi, che il prossimo 10 luglio presenterà il cortometraggio Anita, dedicato alla figura dell’eroina risorgimentale.

L’edizione 2026 sarà articolata nelle sezioni competitive dedicate a cortometraggi e documentari, con particolare attenzione ai temi “Raccontare lo Sport – L’Anima in Gioco”, dedicato ai valori umani che animano l’esperienza sportiva, “Oltre il Visibile”, un invito a esplorare ciò che si cela oltre la superficie della realtà e alla consolidata sezione a tema libero, aperta alla più ampia espressione creativa. Sarà inoltre confermato lo spazio dedicato agli istituti scolastici italiani, con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni al linguaggio cinematografico.

Per informazioni sul programma è possibile consultare il sito ufficiale del festival: www.cortintelvi.it.