Cadorago, auto esce di strada e si ribalta nella notte. Gravissima una donna di 30 anni

Gravissimo incidente alle 3 della scorsa notte a Cadorago, sulla strada provinciale 31. Un’auto, per cause ancora da chiarire è uscita di strada e si è ribaltata. Non sarebbero coinvolti altri veicoli ma la dinamica è ancora in fase di accertamento. Una donna di 30 anni, sbalzata fuori dalla macchina ha riportato traumi gravissimi.

Per i soccorsi sono intervenute l’ambulanza e l’automedica ed è stato poi chiesto l’invio anche dell’elicottero, che ha trasportato la donna all’ospedale di Varese. A Cadorago sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco.

La 30enne è ricoverata in condizioni critiche per un gravissimo trauma cranico. E’ stata sottoposta a un intervento chirurgico e ricoverata in terapia intensiva neurochirurgica. La prognosi è riservata.