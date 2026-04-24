Tunisino minacciato e colpito con spray urticante in piazza Camerlata, due denunce

Aggressione in piazza Camerlata nella tarda serata di mercoledì. Un tunisino di 24 anni sarebbe stato minacciato con un’arma da taglio da due immigrati, che gli avrebbero poi spruzzato sul viso spray urticante.

La vittima ha chiesto aiuto e sono intervenuti gli agenti della volante della polizia di Stato, che hanno rintracciato i due sospettati, un marocchino di 31 anni, regolare in Italia e già noto alle forze dell’ordine e un tunisino di 32 anni irregolare.

Entrambi, al termine degli accertamenti sono stati denunciati per lesioni personali aggravate in concorso. Al 32enne contestata anche l’accusa di getto di cose pericolose.