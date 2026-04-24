25 aprile, il programma a Como. Messa al cimitero Monumentale e cerimonia in piazza Cavour

In programma diversi eventi anche a Como per le celebrazioni, domani, del 25 aprile. Si comincia alle 9.30 al Cimitero Monumentale, dove si terrà una messa a suffragio dei caduti. Alle 10 la cerimonia si sposta al Sacrario Militare per la deposizione delle corone d’alloro, in ricordo di chi ha perso la vita durante la Seconda guerra mondiale. Il momento centrale della giornata è in programma alle 11 in piazza Cavour, dove interverranno le autorità cittadine. Il Corpo musicale Banda di Monte Olimpino accompagnerà le celebrazioni. Appuntamenti analoghi sono previsti in diversi comuni della provincia.

Già oggi, intanto, a Ponte Chiasso viene posata una targa in memoria degli Angeli di Ponte Chiasso: Giuseppina Panzica, il finanziere Gavino Tolis e il maresciallo Paolo Boetti, che nel 1943 hanno aiutato ebrei e perseguitati politici a mettersi in salvo dai nazifascisti.