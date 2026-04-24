Basket, Cantù domani in trasferta a Udine per il primo match point salvezza

Dopo la vittoria nel derby contro Varese la sfida tra Cantù e Udine aprirà il terz’ultimo turno di campionato. In caso di successo nell’anticipo delle ore 18:15 di sabato 25 aprile, i biancoblù potrebbero già festeggiare la salvezza matematica sul parquet del PalaCarnera mentre gli avversari questo obiettivo lo hanno già raggiunto.

«Naturalmente questa è una partita importante – ha esordito così alla vigilia del match il coach di Cantù, Walter De Raffaele – Incontreremo una squadra che arriverà motivata, avendo ancora speranze di agganciare il treno playoff. Udine – ha aggiunto – ha un mix di giocatori esperti e di giovani di prospettiva, che si sono resi protagonisti di una bella stagione. È la squadra che cattura più rimbalzi di tutto il campionato e quindi questo aspetto sarà ovviamente una delle chiavi della partita. Per quanto ci riguarda – dice ancora il tecnico -cercheremo di fare la miglior partita per portare a casa il risultato e raggiungere quindi il nostro obiettivo. Dal punto di vista fisico, stiamo gestendo alcune situazioni, mentre Bortolani non si è ancora ripreso dalla malattia che l’aveva condizionato già nella partita con Varese e valuteremo sabato il suo eventuale impiego.»